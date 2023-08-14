Aydın'da İncir Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçeden 30 kilogram incir çalan hırsızlar jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İncirler bahçe sahibine teslim edilirken adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçeden 30 kilogram incir çalan hırsızlar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Reisköy Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde A.K ve H.G. isimli şüpheli şahıslar 30 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Çalınan incir bahçe sahibine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN