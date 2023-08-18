Aydın'da İncir Hırsızı Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçeden 43 kilogram incir çalan şahıs suçüstü yakalandı. İncirler bahçe sahibine teslim edilirken, adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçeden 43 kilogram incir çalan şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde İ.Ç. isimli şüpheli şahıs yaklaşık 43 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Çalınan incir, bahçe sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN