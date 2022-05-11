Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Söke'den Kuşadası istikametine giden Cemal Koyuncu idaresindeki 35 SAT 19 plakalı otomobil, Mustafa Coşkun'un kullandığı 48 JP 144 plakalı otomobil ile Ağaçlı Kavşağı'nda çarpıştı.

35 SAT 19 plakalı otomobildeki Ferdi Günaydın ile diğer aracın sürücüsü ve yanındaki Sinem Adak yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Mustafa Coşkun, Kuşadası, Otomobil, Aydın, Güncel, Haberler

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