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Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Ali Şahan (50) yönetimindeki 48 AIB 578 plakalı otomobil, Akçaova Kavşağında İbrahim Develi'nin (58) kullandığı 48 R 2866 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanarak Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Şahan Muğla Aydın Güncel Haberler

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