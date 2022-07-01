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Aydın'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'da iki kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'da iki kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sami M'nin (54) kullandığı 17 GM 175 plakalı kamyon, Aydın- İzmir otoyolu Kızılcapınar mevkisinde önünde seyreden İsmail U. (53) idaresindeki 09 LV 042 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sami M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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