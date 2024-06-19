Aydın'da İki Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.S. ve oğlu L.S. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili B.T'yi gözaltına aldı.