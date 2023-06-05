Aydın'da İğlek Çalan 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçeden İğlek (erkek incir) çalan 5 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tarımsal ürün hırsızlığına yönelik faaliyetler devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçeden İğlek (erkek incir) çalan 5 bşüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik faaliyetler devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde bir şahsa ait bahçede 5 şüpheli şahıs incir (iğlek, erkek incir meyvesi) çalarken devriye ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan meyveler bahçe sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN