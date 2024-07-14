Aydın'da İçme Suyu Hattı Çalışmalarında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aydın'da içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük nedeniyle üç işçinin hayatına kaybetmesine ilişkin "2 Başmüfettiş yaşanan kazayı araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeşil Mahalle'deki içme suyu hattı kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İçme suyu hattı kazısında çalışan işçilerden göçük altında kalan 3'ü yaşamını yitirdi, 1'i yaralı kurtarıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kazayı araştırmak üzere 2 başmüfettişin görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Aydın'da içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden 3 işçiye Allah'tan rahmet, yaralı işçiye ise acil şifalar diliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 2 Başmüfettiş yaşanan kazayı araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."