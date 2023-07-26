Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 8 Kişi Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada toplam 7 bin 76 şahıs sorgulandı.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Kamu düzeninin sağlanması hedefiyle 69 ekip ve 212 personel ile yapılan uygulamada, toplam 7 bin 76 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan araması bulunan 8 kişi yakalandı. - AYDIN