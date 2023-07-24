Aydın'da Huzur ve Güven Uygulaması: 7 Bin 533 Şahıs Sorgulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen 'huzur ve güven uygulaması' çerçevesinde 7 bin 533 şahıs sorgulandı. Uygulama kapsamında 64 metruk bina, 189 umuma açık yer ve 42 yabancı uyruklu şahıs sorgusu yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen 'huzur ve güven uygulaması' çerçevesinde 7 bin 533 şahıs sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerde 'huzur ve güven uygulaması' çerçevesinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla 78 ekip ve 224 personel ile uygulama yapıldı. Uygulamada; 64 metruk bina, 189 umuma açık yer, 7 bin 533 şahıs sorgusu ve 42 yabancı uyruklu şahıs sorgusu yapıldı. Bir otel işletmecisine de kimlik bilgilendirme kanununa muhalefet suçundan cezai işlem uygulandı. - AYDIN