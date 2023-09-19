Aydın'da huzur uygulamasında 13 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yapılan huzur uygulamasında dur ihtarına uymayan bir araç kovalamaca sonucu durduruldu. Araç içerisinde bulunan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde huzur uygulamasında dur ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sandıklı Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir ticari aracı durdurmak istedi. Uygulama noktasında durmayan araç kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kovalanan araç Germencik istikametinde bir süre sonra durduruldu. Araç içerisinde bulunan ve polisten kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN