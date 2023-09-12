Aydın'da Hurdalık Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir hurdalıkta parçalar halinde gizlenmiş uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir hurdalığa gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde hurda araçlara parçalar halinde gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet pompalı tüfek, 97 adet tabanca ve av tüfeği mühimmatı ele geçilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa koordineli çalışmalar sonucu operasyon için düğmeye bastı. Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesinde İ.B. isimli şahsa ait hurdalığa düzenlenen operasyonda; hurda araçlara parça parça gizlenmiş toplam 503 gram kubar esrar, boyları 2-4 metre arası uzunlukta 102 kök kenevir bitkisi, 1 adet otomatik tüfek, 97 adet tabanca ve av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN