Aydın'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Değirmendere Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oluşan duman, kentin birçok noktasından görüldü.

Yangın güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü.