Aydın'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Aydın'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA - İbrahim Uzun - Güncel
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Aydın'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Değirmendere Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oluşan duman, kentin birçok noktasından görüldü.

Yangın güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

AA / İbrahim Uzun - Güncel

Kuşadası, Yangın, Aydın, Güncel, Haberler

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