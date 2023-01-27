Aydın'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki evden ve bir arabadan motorlu testere, matkap, bisiklet ve mont çalınması üzerine çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli O.Y'yi gözaltına aldı. Ekipler, çalınan eşyaların, şüpheli tarafından başka bir adrese götürüldüğünü belirledi. Adreste yapılan incelemede ele geçirilen eşyalar, sahiplerine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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