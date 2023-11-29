Aydın'da hırsızlık şüphelisi yakalandı, 11 ayrı olay aydınlatıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalanınca, aynı şüphelinin üç ilçede gerçekleştirdiği 11 ayrı hırsızlık olayının da aydınlatılması sağlandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hırsızlık olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalanınca, aynı şüphelinin üç ilçede gerçekleştirdiği 11 ayrı hırsızlık olayının da aydınlatılması sağlandı. 11 hırsızlık olayına karışan şüpheli şahsın son işinde kablo çalarken elektrik akımına kapılarak yaralandığı ve yakalanmamak için başka bir ilde tedavi olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik Selatin Mahallesi Kuzey Park alanında bulunan resmi bir kuruma ait 10 metre uzunluğunda bir adet enerji hatbaşı bariyer kablosunun kesilerek çalınmaya çalışıldığı ihbar edildi. İhbarın ardından Jandarma ve JASAT ekipleri olay yerinde ve etrafından yapılan inceleme ve kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi elde edilen deliller sonucu hırsızlığa teşebbüs olayının M.T., A.Ç ve kimliği tespit edilen diğer 2 şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

"Son işinde elektrik akımına kapılarak yaralanmış"

Ekipler yaptıkları detaylı çalışmalarda, M.T. isimli şüpheli şahsın hırsızlık yaptığı esnada elektrik çarpması sonucu yaralanarak yakalanmamak amacıyla başka bir ilde ilçe hastanesine tedavi amacıyla müracaatta bulunduğu ve buradan aynı ilde başka bir hastaneye sevk edildiği tespit edildi. İlgili yerin kolluk birimi ile iletişime geçirilerek yapılan çalışmalarda şahıs yakalandı.

"Yakalanınca 11 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı"

Şüpheli şahsın kullanmış olduğu araca sahte plaka takarak Bozdoğan ilçesinde farklı tarihlerde 5 adet haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı, Nazilli ilçesinde farklı tarihlerde 4 adet bağ bahçe, işyeri ve motosiklet hırsızlığı ile Germencik ilçesinde mala zarar verme ve hırsızlığa teşebbüs olayı olmak üzere toplam 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilerek olaylar aydınlatıldı. M.T isimli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN