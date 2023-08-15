Aydın'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs, 12 yıl hapis cezası ile tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edilerek, yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri Yavansu Mahallesi'nde bir şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahsın yapılan sorgulamasında E.M. isimli kişi olduğu ve 2 ayrı dosyadan "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı ve hakkında 12 yıl 1 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN