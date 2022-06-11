Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı Nazilli ilçesinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Nazilli ilçesinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 Haziran'da Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kılık değiştirerek yeni evlenen bir çiftin evine girerek hırsızlık yaptığını belirlediği B.U, T.B. ve E.U'nun şehirlerarası bir otobüste olduğunu tespit etti. Durdurulan otobüsteki 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çantasında yapılan aramada 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. AA / Gökhan Düzyol - Güncel Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Hisarcık Nazilli Güncel Haberler

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