Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Nazilli ilçesinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Nazilli ilçesinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 Haziran'da Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kılık değiştirerek yeni evlenen bir çiftin evine girerek hırsızlık yaptığını belirlediği B.U, T.B. ve E.U'nun şehirlerarası bir otobüste olduğunu tespit etti.

Durdurulan otobüsteki 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çantasında yapılan aramada 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Hisarcık Nazilli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title