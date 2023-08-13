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Aydın'da Hint keneviri yetiştiricileri yakalandı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir arazide Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekeli Mahallesi'ndeki bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda bölgede 22 kök Hint keneviri ile 514 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili R.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir arazide Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekeli Mahallesi'ndeki bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda bölgede 22 kök Hint keneviri ile 514 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili R.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Koçarlı Aydın Güncel Haberler

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