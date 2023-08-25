Aydın'da Hint keneviri yetiştiren baba oğul tutuklandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen baba oğul tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplam ağırlığı 1030 kilogram olan kurumaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen baba oğul tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi'ndeki bir araziye operasyon düzenledi. Operasyonda M.A. ile oğlu R.A. gözaltına alındı.
Arazide toplam ağırlığı 1030 kilogram, kurumaya bırakılmış Hint keneviri tespit edildi.
İşlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel