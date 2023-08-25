Aydın'da Hint keneviri yetiştiren baba oğul tutuklandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen baba oğul tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplam ağırlığı 1030 kilogram olan kurumaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi.