Aydın'da Hint keneviri operasyonu: 65 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir arazide ekili 65 kök Hint keneviri ve 500 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.