Aydın'da Hint keneviri operasyonu: 35 kök kenevir ve 5 kilogram kenevir ele geçirildi
Aydın'da yapılan operasyonda, polis ve jandarma tarafından 35 kök Hint keneviri ve 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli, kenevirleri babası için diktiğini iddia etti.
AYDIN'da, polis ve jandarmanın operasyonunda, 5 metre boyunda 35 Hint keneviri ve 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviriyle yakalan Ş.A. (34) tutuklandı. Ş.A., Hint kenevirlerini mide kanseri olan babası için diktiğini öne sürdü
İncirliova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fiziki ve teknik incelemenin ardından önceden belirlenen adrese, dün saat 02.00 sıralarında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenlendi. Evin bahçesinde ve eklentilerindeki aramalarda, boyları 5 metreyi bulan dikili halde 35 kök Hint keneviri ve 5 kilogram da kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan Ş.A. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde Hint kenevirlerini mide kanseri olan babası için diktiğini söyleyen Ş.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.