Aydın'da Hıdırellez Etkinliği Kutlandı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde, baharın gelişinin bolluk ve bereket getirmesi dile getirildi. Etkinlikte öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.
Aydın'da baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, etkinlikle kutlandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, baharın gelişinin bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisi yaptı.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel