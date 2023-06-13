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Aydın'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Aydın'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

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Aydın'da jandarma ve polis, trafiğin yoğun olduğu noktalarda helikopterle havadan ve karadan denetim yaptı.

Aydın'da jandarma ve polis, trafiğin yoğun olduğu noktalarda helikopterle havadan ve karadan denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turizm merkezleri Kuşadası ve Didim güzergahında bulunan Efeler, Germencik ve Söke ilçelerindeki noktalarda 421 aracı kontrol etti.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 8 sürücüye, 5 bin 546 lira ceza uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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