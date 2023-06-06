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Aydın'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Aydın'da Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Güncel Haberler

Aydın'da jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yaptı. Denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler uygulama noktalarına bildirildi. Çalışmada 18 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yaptı.

Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerindeki kara yolları ile kent merkezindeki kavşaklar ve trafiğin yoğun olduğu yollarda trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi ve yoğunluğun izlenmesi amacıyla yapılan denetimde 345 araç kontrol edildi.

Denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler uygulama noktalarına bildirildi.

Çalışmada 18 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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