Aydın'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla karadan ve havadan denetim gerçekleştirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla karadan ve havadan denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, İzmir, Söke, Didim, Kuşadası ve Güzelçamlı kara yolu gibi trafik yoğunluğunun bulunduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi.

Helikopterle yapılan denetimde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen araçların sürücüleri uygulama noktalarındaki kontrol noktalarına bildirildi.