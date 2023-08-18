Aydın'da Hayvan ve Semt Pazarlarında Jandarma Denetimi

Aydın'ın Çine ilçesi ve Efeler ilçesinde kurulan hayvan ile semt pazarlarında jandarma ekipleri sahte para ve hayvan hırsızlığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Aydın'ın Çine ilçesi ve Efeler ilçesinde kurulan hayvan ile semt pazarlarında jandarma ekipleri sahte para ve hayvan hırsızlığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan hırsızları ve sahte para dolandırıcılarına yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Çine Cumhuriyet Mahallesi ve Efeler Dalama Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde çalıntı ihtimaline karşı hayvanların kulak küpeleri kontrol edildi. Ayrıca, Dalama Mahallesi semt pazarında ve Kızılcaköy Mahallesi'nde kurulan halk pazarında, pazara gelen şahısları da kontrol eden ekipler, meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı, sahte para ve benzeri yöntemler ile dolandırıcılık olaylarına karşı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşları da bilgilendiren ekipler bu ve benzeri olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini hatırlattı. - AYDIN