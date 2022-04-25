Aydın'da "HAYDİ" polisleri sokak hayvanlarını besledi - Haberler

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Aydın'da "HAYDİ" polisleri sokak hayvanlarını besledi

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da 'HAYDİ' polisleri sokak hayvanlarını besledi

Aydın'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

AYDIN (AA) - Aydın'da Hayvan Durum İzleme (Haydi) polisleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekipleri çevre, sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Harekete geçen HAYDİ polisleri, kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirledi.

Ardından üzerine "HAYDİ" yazılı polis aracı ile kentin farklı bölgelerine giden ekipler, sokak hayvanları için mama bıraktı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, HAYDİ, Aydın, Güncel, Haberler

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