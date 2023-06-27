Aydın'da hava destekli trafik denetimi

AYDIN Aydın'da jandarma ekipleri tarafından hava destekli trafik denetimi gerçekleştirilirken, denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma havadan ve karadan trafik denetimi yaptı. Yaz mevsiminin gelmesi ve 9 günlük bayram tatili ile birlikte özellikle Kuşadası ve Didim ilçelerinde yoğunluk başlarken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Aydın-Denizli ve Aydın-Muğla karayolunda denetimlerini artırdı. Ekipler, Nazilli, Efeler, Bozdoğan, Söke ve Kuşadası ilçesindeki uygulama noktalarında araçları kontrol etti. Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan bir helikopter de denetimlere havadan destek verdi. Denetimlerde bin 350 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 22 sürücüye ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi ise yakalandı.