Aydın'da hapis cezası bulunan ikiz kardeşler cezaevine gönderildi

Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen ikiz kardeşler cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, durumundan şüphelendiği kişiyi kimlik sorgulaması için durdurdu. Yanında kimliğinin bulunmadığını söyleyen kişi, isminin E.B. olduğunu söyledi.

Parmak izi kontrolü yapılan şüphelinin E.B. değil ikizi B.B. ve hakkında 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. E.B'nin de durumunu inceleyen polis, bu kişinin de farklı suçlardan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

Evinde gözaltına alınan E.B. ile ikizi B.B. işlemlerinin ardından tutuklandı.