Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da halk otobüsü ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde halk otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde halk otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Turan Bakır'ın (57) kullandığı 35 ACP 436 plakalı cip, ADÜ kampüsünde Gökhan Özel yönetimindeki 09 DB 710 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri cip sürücüsünün eşi Nural Bakır'ın (58) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ile cipteki Simge Bakır ve otobüsteki Tuğba Kavlu, ambulansla kaldırıldıkları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir kaza gerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

Öte yandan Nural ve Turan Bakır çiftinin, kızları Simge Bakır'ın yüksek lisans başvurusu için Aydın'a geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title