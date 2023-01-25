Aydın'da halk otobüsü ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde halk otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde halk otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Turan Bakır'ın (57) kullandığı 35 ACP 436 plakalı cip, ADÜ kampüsünde Gökhan Özel yönetimindeki 09 DB 710 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri cip sürücüsünün eşi Nural Bakır'ın (58) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücüler ile cipteki Simge Bakır ve otobüsteki Tuğba Kavlu, ambulansla kaldırıldıkları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir kaza gerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı. Öte yandan Nural ve Turan Bakır çiftinin, kızları Simge Bakır'ın yüksek lisans başvurusu için Aydın'a geldikleri öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Güncel Haberler

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