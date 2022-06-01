Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Germencik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında, hakkında çok sayıda suçtan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. ile silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan S.C. yakalandı.

İ.Ç. ve S.C. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Germencik Aydın Güncel Haberler

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