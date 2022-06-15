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Aydın'da hafif ticari aracın çaptığı kişi hayatını kaybetti

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da hafif ticari aracın çaptığı kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.E'in (44) kullandığı 79 MA 180 plakalı hafif ticari araç, Aydın- Denizli kara yolu Ovaköy Mahallesi'ndeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ali İnanç'a (59) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İnanç, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeniköy Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenilen İnanç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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