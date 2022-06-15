Aydın'da hafif ticari aracın çaptığı kişi hayatını kaybetti Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, A.E'in (44) kullandığı 79 MA 180 plakalı hafif ticari araç, Aydın- Denizli kara yolu Ovaköy Mahallesi'ndeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ali İnanç'a (59) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İnanç, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeniköy Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenilen İnanç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. AA / Gökhan Düzyol - Güncel Tragger Denizli Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da hafif ticari aracın çaptığı kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.