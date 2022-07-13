Aydın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Uğur F. yönetimindeki 09 JL 950 plakalı hafif ticari araç ile Ayla K. idaresindeki 34 CKL 253 plakalı otomobil Ağaçlı Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Ayla K, Uğur F. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yusuf B, Cavit Y, Demet K, Mesut K. ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Musa Ölmez - Güncel Tragger Aydın Güncel Haberler

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