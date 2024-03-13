Aydın'da Hafif Ticari Araç At Arabasına Çarptı: 1 Ölü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç at arabasına çarptı. Kazada at arabasında bulunan Hakkı Eğe hayatını kaybetti. Sürücü tutuklandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafif ticari aracın at arabasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
E.G'nin kullandığı 09 UH 773 plakalı hafif ticari araç, Acarlar Mahallesi'nde, Hakkı Eğe'nin bulunduğu at arabasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Eğe, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü E.G. ise tutuklandı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın, önünde seyreden at arabasına çarptıktan sonra yolun kenarına savrulması yer alıyor.