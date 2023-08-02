Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Gümrük Kaçağı Kozmetik Ürünleri Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı kozmetik ürünleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı kozmetik ürünleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada kaçak pudra, makyaj fırçası, fondöten, rimel, ruj gibi kozmetik ürünler ele geçirildi.

Gümrük kaçağı olduğu belirlenen ürünlerle ilgili M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Efeler Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title