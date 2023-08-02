Aydın'da Gümrük Kaçağı Kozmetik Ürünleri Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı kozmetik ürünleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı kozmetik ürünleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada kaçak pudra, makyaj fırçası, fondöten, rimel, ruj gibi kozmetik ürünler ele geçirildi.
Gümrük kaçağı olduğu belirlenen ürünlerle ilgili M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel