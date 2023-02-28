Aydın'da göçük altında kalan işçi kurtarıldı Güncel Haberler Aydın'ın Germencik ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Aydın'ın Germencik ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Neşetiye Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan işçilerden A.C. (29) toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından A.C. kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.C. Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Germencik Aydın Güncel Haberler

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