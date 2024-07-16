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Aydın'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

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Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. Bölgede 2. Cadde'deki odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Bölgede 2. Cadde'deki odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yoğun dumanın yükseldiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Aydın Olay Yaşam Güncel Haberler

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