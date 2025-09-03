Aydın'da Gece Görüşlü Helikopterler Yangınla Mücadelede Göreve Başladı
Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangınında hava karardığında müdahale durdu, ancak yangının büyümemesi için iki gece görüşlü helikopter görevlendirildi.
AYDIN'DAKİ GECE GÖRÜŞLÜ 2 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ
Aydın'ın Söke ilçesinde 5 saattir devam eden orman yangınında, havanın kararmasıyla birçok hava aracının müdahalesi durdururken, bölgede gece görüşlü 2 helikopter görevlendirildi. Orman yangınının büyümemesi için hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.
Haber - Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel