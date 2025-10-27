Haberler

Aydın'da Gazetecilere Saldırıya Tepki

Aydın Gazeteciler Cemiyeti, trafik kazasını haberleştirmek isteyen gazetecilerin darbedilmesine karşı protesto düzenledi. AGC Başkanı Naci Eriş, saldırının kabul edilemez olduğunu ve bu tür olayların takipçisi olacaklarını belirtti.

Aydın'da gazeteciler, trafik kazasını haberleştirmek isteyen meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, "Basına dokunma" yazılı pankartla Aydın Adliyesi önünde toplandı.

AGC Başkanı Naci Eriş, burada yaptığı konuşmada, 25 Ekim Cumartesi günü Kalfaköy Mahallesi'nde trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 meslektaşının darbedildiğini anımsattı.

Gazeteciliğin özveri isteyen bir meslek olduğunu aktaran Eriş, "Evine ekmek götürmek için çalışan, tüm zor koşullara rağmen haberden habere koşan 4 gence sayıca üstün bir grup tarafından canice saldırmak vicdana sığar mı? Yine soruyorum, sahada sürekli birlikte görev yaptığımız polis teşkilatının bazı mensuplarının, bütün bunlar yaşanırken sadece seyirci kalması vicdana sığar mı?" ifadesini kullandı.

Eriş, saldırının ardından iletişime geçtikleri Vali Yakup Canbolat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gazetecilerin kamu görevini yerine getirdiğini belirten Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak arkadaşlarımıza saldıran, belki de hayati risk yaratacak şekilde darbeden kişilerin rahatça ortalıkta dolaşması, kabul edilebilir değildir. Bu konuda yargı mercilerini göreve davet ediyor, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyoruz. Biz gazeteciler olarak, bu saldırıyı sadece 4 meslektaşımıza değil, hepimize yapılmış kabul ediyoruz. Suçlular cezalandırılıncaya kadar, bu konunun takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz, bilsinler ki susmayacağız. Dün olduğu gibi bugün de yazmaktan vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
