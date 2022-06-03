Aydın'da fırtına etkili oldu - Haberler

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Aydın'da fırtına etkili oldu

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da fırtına etkili oldu

Aydın'ın Nazilli ve Efeler ilçelerinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Nazilli ve Efeler ilçelerinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Nazilli'de akşam saatlerinde Yeşilyurt, Sümer ve Dallıca mahallelerinde fırtına ve sağanak etkili oldu.

Fırtınada bazı evlerin çatıları uçarken ağaçların devrilmesi sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.

Efeler ilçesinde de Doğugazi Bulvarı ve Işıklı Bulvarı'nda fırtına nedeniyle 4 ağaç yola devrildi. Devrilen ağaçlar, belediye ve itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Nazilli Fırtına Efeler Aydın Güncel Haberler

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