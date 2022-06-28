Aydın'da firari hükümlü yakalandı
AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü M.Ç'yi (29) Ortaklar Mahallesi'nde yakaladı.
M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Necip Uyanık - Güncel