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Aydın'da firari hükümlü yakalandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü M.Ç'yi (29) Ortaklar Mahallesi'nde yakaladı.

M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü Germencik Aydın Güncel Haberler

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