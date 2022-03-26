Aydın'da firari hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da firari hükümlü yakalandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında arama kararı bulunan şüphelinin Acarlar Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.

Adrese yapılan operasyonda yakalan U.K'nin (34) "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından arandığı ve hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title