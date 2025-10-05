Haberler

Aydın'da Filistin İçin Protesto Gösterisi Düzenlendi

Aydın'da Filistin İçin Protesto Gösterisi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen protestoda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları kınandı. Vatandaşlar, 'Özgür Filistin' sloganları attı ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdiklerini belirtti.

Aydın'da, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto edildi.

Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında çok sayıda vatandaş ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı. Bazı vatandaşlar, "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Burada Filistin için ezgiler söylendi, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Grup adına konuşma yapan Emin Öztürk, Gazze'deki insanlık dışı ablukayı delmek için çabalayan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerle dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Filonun İsrail'in hukuksuz müdahalesine maruz kaldığı bu günler, siyonist İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına uyguladığı soykırımın ikinci yılını tamamladığı günlerdir. Bundan iki yıl önce Gazze'deki Filistin direnişi, bölgemizin ve dünyanın en büyük problemi haline gelen siyonist varlığa hayati bir darbe vurmuştu. Unutmamalıdır ki İsrail sadece Filistinliler için değil, tüm bölge için büyük bir tehdittir. Biz, tüm Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve Filistin halkına uygulanan baskı ve zulmün son bulması için dayanışma içinde olacağımızı yeniden ilan ediyoruz."

Program, vatandaşların Adnan Menderes Bulvarı'ndan yürümesiyle sona erdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de programda yer aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
İğrenç manzara Başkanı şoka uğrattı! 'Annene yedirir misin?' diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı

"Annene yedirir misin?" diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı
Görür görmez deliye döndü! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

Dehşetten kaçamadı! Kucağındaki bebeğe aldırmadı, defalarca bıçakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan sert tepki: Hakemi bu gece çok konuşun

Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki: Hakemi bu gece...
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.