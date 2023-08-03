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Aydın'da FETÖ üyesi yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü üyesi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen koordineli çalışma neticesinde, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.Ş isimli şüpheli şahıs Gümüşköy Mahallesi'nde yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü üyesi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen koordineli çalışma neticesinde, "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan S.Ş isimli şüpheli şahıs Gümüşköy Mahallesi'nde yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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