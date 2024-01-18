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Aydın'da FETÖ üyesi olan 10 kişi yakalandı

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Aydın'da FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen 10 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalananlar arasında gazeteci A.A, avukat A.B ve eski dershane müdürü S.H de bulunuyor.

Aydın'da, FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen 10 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak ve benzeri suçtan yargılandıkları davalarda haklarında verilmiş hapis cezaları kesinleşmesine karşın teslim olmayan hükümlüleri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, 9 yıl 4 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezalarına çarptırılan ve aralarında gazeteci A.A, avukat A.B ile eski dershane müdürü S.H'nin de bulunduğu 10 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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