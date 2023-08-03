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Aydın'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan S.Ş'nin Gümüşköy Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheli, adliyede tutuklandı.

Aydın'da terör örgütü FETÖ üyeliği suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranması bulunan S.Ş'nin Gümüşköy Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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