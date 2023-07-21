Aydın'da faizle para veren kişiyi kaçırıp senet imzalattılar

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, faizle para verdikleri E.G.'yi kaçırıp, darp ettikten sonra zorla senet imzalattıkları ileri sürülen 2'si kadın 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne, geçen 18 Temmuz'da gelen E.G., faizle para aldığı M.B.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 4 kişi tarafından kaçırılıp, darp edilerek, kendisine zorla senet imzalatıldığını belirterek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, 23'ü değişik isim ve miktarlarda düzenlenmiş toplam 45 senet, 10 mermi, 1 teleskopik cop ve çok sayıda farklı resmi evrak ele geçirildi. N.İ. ve B.B. isimli kadınlar ile M.B. ve V.K. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.