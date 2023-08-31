Aydın'da Fabrikanın Hurdalığından Malzeme Çalan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir fabrikanın hurdalığından malzeme çalmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde fabrikanın hurdalığından malzeme çalan şüpheliler, suçüstü yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Atatürk Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, devriye esnasında bir fabrikaya ait hurdalık alandaki malzemeleri çalmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Jandarmanın dikkati sayesinde yakalanan Y.K. ve Z.G. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN