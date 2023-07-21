Aydın'da Evden Zeytinyağı Çalan 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evden 165 litre zeytinyağı çalan 4 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evden 165 litre zeytinyağı çalan 4 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir şahsa ait 165 litre zeytinyağının kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya hızlı müdahale edilerek 4 şüpheli şahıs hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri araç ve çalınan zeytinyağları ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen zeytinyağları sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN