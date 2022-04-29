Aydın'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Aydın'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki evden 4 demir pencere kanadı, buzdolabı motoru, gümüş bıçak takımı, yemek takımı, fırın ve çamaşır makinesi parçaları ile avizelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, eşkal bilgilerini tespit ettiği S.B'yi (23) ikametinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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